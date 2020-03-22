При заражении коронавирусом пациент может не испытывать особого дискомфорта, а температура тела редко превышает диапазон 37,1-38,0 градусов. Так, из-за малых объемов тестирования населения, государства могут не знать реального количества зараженных среди своих граждан.

Об этом на своей странице в Facebook написала заведующая кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете им. А. А. Богомольца Ольга Голубовская.

Заслуженный медик Украины отметила, что только за последнюю неделю в мире было выявлено более 75 тысяч новых зараженных коронавирусом (при общем числе инфицированных в 336,167 человек). По ее мнению, это связано с тем, что в некоторых странах массово тестировать пациентов на коронавирус начали только недавно.

Также инфекционист перечислила основные особенности течения коронавирусной инфекции у пациентов:

повышение температуры тела обычно до субфебрильных цифр (37,1-38,0°C - Ред. ) и редко превышает отметку в 39 градусов; в Черновцах 95% - субфебрилитет (повышение температуры до 37,1-38,0 градусов);

) и редко превышает отметку в 39 градусов; в Черновцах 95% - субфебрилитет (повышение температуры до 37,1-38,0 градусов); несмотря на повышенную температуру тела и рентгенологические признаки пневмонии состояние больных мало нарушено, симптомы интоксикации не выражены вплоть до развития дыхательной недостаточности;

степень повышения температуры тела никак не связана с тяжестью течения заболевания и поражением легких: при низком субфебриллитете может возникнуть полисегментарная пневмония, а при фебрильной - все пройти без осложнений;

возможно развитие пневмонии даже без повышения температуры тела или кратковременного повышения до 37,5 градусов;

может быть длительный низкий субфебриллитет (7 дней и более); таким больным необходимо делать рентген даже при отсутствии физикальных данных;

частой жалобой является сухость в ротоглотке, заставляющая пациентов пить больше жидкости, чем обычно (этот симптом надо спрашивать активно, ибо пациенты не обращают на него особого внимания);

насморк не характерен;

кашель тоже не очень интенсивный, мокрота скудная;

в ротоглотке могут быть незначительные визуальные изменения в виде гиперемии дужек, задней стенки, не причиняющие больным особого беспокойства;

примерно в 15% больных возникают рези в глазах и конъюнктивит;

развитие пневмоний сопровождается весьма скудными физикальными данными;

к 5-8 дню состояние может ухудшаться, вновь повышаться температура тела и усиливаться симптомы поражения дыхательных путей;

приблизительно у 30% госпитализированных пациентов и 8% амбулаторных отмечается лейкопения, тромбоцитопения, повышение активности трансаминаз;

нет быстрого эффекта на проводимую терапию.

Голубовская отметила, что на данный момент в мире меньшинство случаев заражения проявляются в тяжелой форме. Однако система здравоохранения должна быть готова к резкому увеличению количества инфицированных, чтобы вовремя начать их лечение.

Скриншот: Ольга Голубовская в Фейсбук

Напомним, что по последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 47 случаев заражения Covid-19. Среди них - три летальных случая.

Ранее мы писали, что пока единственным пациентом, который выздоровел после коронавируса, стал житель Черновцов.