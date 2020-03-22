Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что ужесточенные карантинные меры в Германии сохранятся еще как минимум две недели. В стране запретили собираться больше, чем по два человека.

Об этом сообщает DW.

Собираться больше 2-х человек вне работы или семьи запрещено. Нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от ближайшего человека в общественных местах.

Нарушения ограничений по контактам будут контролироваться административными органами и полицией. Нарушения будут наказываться штрафами вплоть до 25 тысяч евро. Новые правила будут действовать в течение ближайших двух недель.

Ранее "Страна" писала, что Меркель в разгар пандемии коронавируса пошла без маски в супермаркет за вином и туалетной бумагой.

Также мы рассказывали, что за сутки в Германии заразились коронавирусом более 3 тысяч человек.