Нацполиция Украины будет проверять, находятся ли в самоизоляции прибывшие из-за границы граждане. Эта мера призвана помешать распространению коронавирусной инфекции в стране.

Об этом на селекторном совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Офис главы государства в воскресенье, 22 марта.

По словам чиновника, стражи порядка работают над контролем соблюдения карантина, особенно теми гражданами Украины, которые вернулись из-за рубежа в разгар пандемии Covid-19 в мире.

"Накануне из-за рубежа вернулось 19 тысяч человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели и делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию", - заявил Аваков. Он также обратился руководителям регионов с требованием проверить работу продовольственных рынков в период карантина.

В свою очередь замминистра здравоохранения и главный санврач Украины Виктор Ляшко отметил, что согласно специальному постановлению, все вернувшиеся из-за рубежа украинцы обязаны заполнить анкеты с данными о себе и месте своего проживания. Эти данные перенаправляются на места, чтобы местные врачи смогли консультировать и помогать прибывшим в Украину людям.

Напомним, что незадолго до совещания мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал центральную власть за установленный ею порядок финансирования борьбы с коронавирусной инфекцией в Украине.

Ранее мы писали, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за ужесточение карантина в стране.