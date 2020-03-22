Минэкономики собирает информацию о критической инфраструктуре. Фото: gorsvet.kiev.ua

Министерство экономики Украины попросило другие министерства страны безотлагательно дать Минэкономики информацию про объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. 

Документ оказался в распоряжении "Страны". 

В документе представитель Министерства экономики, сельского хозяйства и торговли просит неуказанные министерства и ведомства безотлагательно до вечера субботы, 21 марта, прислать в Минэкономики информацию по критической инфраструктуре, которая обеспечивает: 

  1. Водо-, электро- и теплопоставки. 
  2. Связь и коммуникацию, почтовые перевозки. 
  3. Здравоохранение. 
  4. Производство продуктов первой необходимости. 
  5. Производство и продажу продуктов питания. 
  6. Вывоз мусора. 

Вероятно, такая информация нужна министерству для того, чтобы после усиления карантинных мер обеспечить жизнедеятельность страны. 

документ

Фото: Страна

Ранее "Страна" писала, что с 17 марта в Украине действует тотальный карантин: остановлена работа межрегионального транспорта, ограничена перевозка пассажиров в городах, закрыты кафе, рестораны, клубы и прочее. 

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