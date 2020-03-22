Министерство экономики Украины попросило другие министерства страны безотлагательно дать Минэкономики информацию про объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Документ оказался в распоряжении "Страны".

В документе представитель Министерства экономики, сельского хозяйства и торговли просит неуказанные министерства и ведомства безотлагательно до вечера субботы, 21 марта, прислать в Минэкономики информацию по критической инфраструктуре, которая обеспечивает:

Водо-, электро- и теплопоставки. Связь и коммуникацию, почтовые перевозки. Здравоохранение. Производство продуктов первой необходимости. Производство и продажу продуктов питания. Вывоз мусора.

Вероятно, такая информация нужна министерству для того, чтобы после усиления карантинных мер обеспечить жизнедеятельность страны.

Фото: Страна

Ранее "Страна" писала, что с 17 марта в Украине действует тотальный карантин: остановлена работа межрегионального транспорта, ограничена перевозка пассажиров в городах, закрыты кафе, рестораны, клубы и прочее.

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