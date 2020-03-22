Минэкономики потребовало немедленно собрать информацию о критических объектах инфраструктуры. Документ
Министерство экономики Украины попросило другие министерства страны безотлагательно дать Минэкономики информацию про объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.
Документ оказался в распоряжении "Страны".
В документе представитель Министерства экономики, сельского хозяйства и торговли просит неуказанные министерства и ведомства безотлагательно до вечера субботы, 21 марта, прислать в Минэкономики информацию по критической инфраструктуре, которая обеспечивает:
- Водо-, электро- и теплопоставки.
- Связь и коммуникацию, почтовые перевозки.
- Здравоохранение.
- Производство продуктов первой необходимости.
- Производство и продажу продуктов питания.
- Вывоз мусора.
Вероятно, такая информация нужна министерству для того, чтобы после усиления карантинных мер обеспечить жизнедеятельность страны.
Фото: Страна
Ранее "Страна" писала, что с 17 марта в Украине действует тотальный карантин: остановлена работа межрегионального транспорта, ограничена перевозка пассажиров в городах, закрыты кафе, рестораны, клубы и прочее.
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