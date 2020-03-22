В столице Испании Мадриде открыли самый большой в Европе временный госпиталь. Его устроили на территории огромного выставочного центра Ifema.

Об этом сообщает El Pais.

Госпиталь рассчитан на 5000 мест. Первые пациенты прибыли в госпиталь в субботу, 21 марта. Директор Антонио Сапатеро сообщил, что в эти выходные туда переедут 300 человек.

Входы в госпиталь охраняет полиция. Предполагается, что сюда будут отправлять пациентов с легкими симптомами.

В Мадриде по последним данным от коронавируса умерли 804 человека (всего в Испании 1725 человек). В испанской столице и пригороде насчитывается 8921 инфицированных.

В Испании обустроили самый большой в Европе госпиталь. Фото: El Pais

Ранее "Страна" писала, что в Испании коронавирус за сутки убил 394 человека, власти продлили чрезвычайное положение еще на 15 дней.

Также мы рассказывали, что ТВ Испании показало, как в страну прибыла партия украинских респираторов.