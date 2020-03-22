Федеральные и государственные власти Германии планируют ввести запрет на собрания людей, количеством более двух человек. Такая мера рассматривается в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 в стране.

Об этом в воскресенье, 22 марта, информирует информационное агентство dpa, со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонную конференцию с премьер-министрами областей, во время которой обсуждалась идея введения такого запрета. При этом исключение при имплементации ограничения сделают для семей и людей, живущих в одном доме. Источники в органах власти Германии утверждают, что также рассматривается возможность запрета на выход на улицу без острой необходимости.

Согласно информации журналистов, 12 из 16 регионов Германии, в том числе густонаселенные Бавария, Баден-Вюртемберг, Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония, договорились о широком запрете собраний в преддверии сегодняшних дискуссий.

Чуть позже стало известно, что данный запрет продлится не менее двух недель.

Стоит отметить, что ФРГ является пятой в мире страной по количеству зараженных коронавирусом. Так, по состоянию на данный момент медики зафиксировали 23,974 инфицированных, из которых 1,610 были выявлены только за прошедшие сутки. От Covid-19 в Германии погибли 93 человека, а выздоровели 266 пациентов.

Напомним, что недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель во время разгула коронавируса Covid-19 пришла в местный супермаркет в Берлине без медицинской маски и перчаток.

Ранее мы писали, что в Украине 17 марта введен запрет на мероприятия с участием более 10 человек.