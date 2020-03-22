Заявление редакции "Страны" о работе в условиях эпидемии коронавируса
Наш мир – место неспокойное. На планете постоянно происходят войны, эпидемии, революции, природные катаклизмы и многое другое.
Сейчас человечество столкнулось с новым вызовом – пандемией коронавируса.
МОЗ предписало самоизоляцию и карантин. Находиться дома, чтоб уберечь себя и других людей от заражения.
Но всегда есть профессии, которые остаются на передовой.
Армия, полиция, медицина, коммунальщики, энергетики и, конечно же, журналисты.
В любой ситуации журналисты должны выполнять свою основную функцию – информировать людей. Причем во время больших потрясений и катаклизмов значение информации многократно возрастает.
Поэтому редакция "Страны" продолжает полноценную работу в новых условиях.
Часть наших журналистов работает дистанционно, часть находится в полях, описывая то, что в реальности происходит на улицах городов. То, что они видят своими глазами, а не только из официальных сводок.
Люди должны знать, что происходит с транспортом, чем нужно помочь медикам, как работает полиция и что предпринимает власть.
Мы будем работать, чтобы наши читатели, в том числе и те, кто остается дома, владели оперативной и достоверной информацией о происходящем в стране.
Всем здоровья, хорошего иммунитета и стрессоустойчивости.
"Страна" с вами!