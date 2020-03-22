Наш мир – место неспокойное. На планете постоянно происходят войны, эпидемии, революции, природные катаклизмы и многое другое.

Сейчас человечество столкнулось с новым вызовом – пандемией коронавируса.

МОЗ предписало самоизоляцию и карантин. Находиться дома, чтоб уберечь себя и других людей от заражения.

Но всегда есть профессии, которые остаются на передовой.

Армия, полиция, медицина, коммунальщики, энергетики и, конечно же, журналисты.

В любой ситуации журналисты должны выполнять свою основную функцию – информировать людей. Причем во время больших потрясений и катаклизмов значение информации многократно возрастает.

Поэтому редакция "Страны" продолжает полноценную работу в новых условиях.

Часть наших журналистов работает дистанционно, часть находится в полях, описывая то, что в реальности происходит на улицах городов. То, что они видят своими глазами, а не только из официальных сводок.

Люди должны знать, что происходит с транспортом, чем нужно помочь медикам, как работает полиция и что предпринимает власть.

Мы будем работать, чтобы наши читатели, в том числе и те, кто остается дома, владели оперативной и достоверной информацией о происходящем в стране.

Всем здоровья, хорошего иммунитета и стрессоустойчивости.

"Страна" с вами!