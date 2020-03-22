НБУ призвал Кабмин снять карантинные ограничения для рада небанковских финучереждений. Таким образом, обменники и финучереждения возможно смогут возобновить свою работу в привычном режиме.

Соответствующая информация появилась на странице Национального банка Украины в Facebook.

По мнению представителей финансового регулятора, такие услуги, как обмен валют, денежные переводы, потребительские кредиты пользуются большим спросом, потому правительству необходимо позволить небанковским структурам функционировать в условиях карантина. На данный момент это невозможно из-за постановления Кабмина №211 от 11 марта.

"Надеемся, что правительство внесет соответствующие изменения. Это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам", - добавили в НБУ.

Скриншот: Национальный банк Украины в Фейсбук

Напомним, что недавно крупнейшие банки Украины стали работать по новому графику из-за карантина.

Ранее мы писали, что на уходящей неделе Нацбанк потратил более 1 миллиарда долларов на поддержку гривни, которая обвалилась на фоне глобальной рецессии и коронавирусной пандемии.