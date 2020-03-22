Несмотря на то, что в Украине ввели карантин из-за распространения коронавируса, а в Ивано-Франковской области ввели режим "чрезвычайной ситуации", горнолыжный комплекс "Буковель" работает. Заведения общественного питания на Буковеле работают в режиме доставки или самовыноса, но работают подъемники и трассы.

Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает местное издание "Хвіртка".

Сейчас на курорте работают несколько гостиниц и все 16 подъемников. Почти все заведения общественного питания перешли в режим доставки или еды на вынос. Единственное, что закрылось, согласно распоряжению власти - это комплекс "VODA club". Он прекратил работу еще 18 марта.

Фото: firtka.if.ua

На странице "Буковеля" в Facebook лыжный комплекс ежедневно разыгрывает абонементы на катание и рекламирует "Бархатный сезон", который начинается уже в понедельник, 23 марта.

Скриншот: Facebook/Буковель

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