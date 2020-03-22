Сегодня, 22 марта, в Загребе, столице Хорватии, произошло два разрушительных землетрясения.
Первый подземный толчок случился в 07:24 киевскому времени, его эпицентр был на глубине около 10 километров, магнитура была 5,3 балла. Второй толчок произошел через полчаса, он был чуть слабее - 5 баллов.
Как сообщают местные жители, на улицах образовались целые кирпичные завалы - осыпались некоторые здания. Частично упала башня центрального собора столицы Хорватии. В некоторых районах Загреба пропали электричество и вода.
По предварительным данным, жертв землетрясения нет. Их чудом удалось избежать из-за того, что происшествие произошло очень рано утром - на улицах попросту почти не было людей.
Служба скорой помощи Загреба сообщила о погибшем 15-летнем подростке, на которого упала часть фасада. Но позднее медики уточнили, что пострадавший находится в реанимации в критическом состоянии.
"Страна" публикует фото- и видеорепортаж последствий землетрясения в Хорватии из социальных сетей.
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Загребские скорые и пожарные спешат на помощь.
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Как сообщала "Страна", 31 января этого года в Румынии произошло землетрясение, которое ощутили в Одесской области.