Сегодня, 22 марта, в Загребе, столице Хорватии, произошло два разрушительных землетрясения.

Первый подземный толчок случился в 07:24 киевскому времени, его эпицентр был на глубине около 10 километров, магнитура была 5,3 балла. Второй толчок произошел через полчаса, он был чуть слабее - 5 баллов.

Как сообщают местные жители, на улицах образовались целые кирпичные завалы - осыпались некоторые здания. Частично упала башня центрального собора столицы Хорватии. В некоторых районах Загреба пропали электричество и вода.

По предварительным данным, жертв землетрясения нет. Их чудом удалось избежать из-за того, что происшествие произошло очень рано утром - на улицах попросту почти не было людей.

Служба скорой помощи Загреба сообщила о погибшем 15-летнем подростке, на которого упала часть фасада. Но позднее медики уточнили, что пострадавший находится в реанимации в критическом состоянии.

"Страна" публикует фото- и видеорепортаж последствий землетрясения в Хорватии из социальных сетей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ostanivanka #Potres #earthquake #Zagreb Публикация от @ tuna_caki 22 Мар 2020 в 12:11 PDT

Загребские скорые и пожарные спешат на помощь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tuna_caki 22 Мар 2020 в 12:40 PDT

Как сообщала "Страна", 31 января этого года в Румынии произошло землетрясение, которое ощутили в Одесской области.