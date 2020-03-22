Медики скорой помощи, приезжая к пациенту с повышенной температурой и подозрением на коронавирус, будут делать два теста - на грипп и на Covid-19.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Представители ведомства отметили, что сегодня в Украину из Китая, вместе с медицинскими масками и аппаратами искуственной вентиляции легких, прибудут оба вида тестов - ПЦР и тесты экспресс-диагностики.

"Подчеркиваем, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарной сортировки", то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь, медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус", - подчеркнули в Минздраве.

Такие меры будут предприняты с целью определения последовательности действий при лечении пациента. Так, если положительный результат покажет тест на коронавирус, медикам необходимо будет взять дополнительный образец с помощью ПЦР и отправить его в лабораторию для дальнейших исследований. И только после их проведения можно говорить о подтвержденном случае коронавирусной инфекции у пациента.

"Отметим, что в случае, когда негативны оба теста – и на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, - то в условиях общенационального карантина человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней", - заявили в ведомстве.

Скриншот: Минздрав в Фейсбук

Напомним, что сегодня ожидается прибытие в Киев самолета с медицинским оснащением из Китая.

Также мы писали, что в Украине зафиксировано 47 случаев заражения Covid-19. Среди них - три летальных случая.