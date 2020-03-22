Министерство здравоохранения Украины привлекло к борьбе с распространением в стране коронавируса студентов медицинских ВУЗов, которые учатся на старших курсах. Кроме того, в борьбу с заболеванием включили интернов.

Об этом на брифинге в Киеве в воскресенье, 22 марта, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Минздрав начал сотрудничество и призвал к сотрудничеству учреждения высшего медицинского образования. Мы будем привлекать к работе со случаями Covid-19 или подозрениями на коронавирус студентов-медиков 5-6 курса и интернов. Призываю студентов-медиков сконтактировать с соответствующими ответственными лицами в вузах и выйти на помощь медикам на места, выполнить свою миссию", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что Минздрав обратился в Госслужбу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Госслужбу по вопросам труда, чтобы они делегировали в состав эпидбригад специалистов с образованием эпидемиологического профиля.

Замминистра в очередной раз призвал украинцев придерживаться правил карантина.

"Мы просим еще раз всех сократить контакты, меньше выходить на улицу, меньше ходить друг к другу в гости. Сегодня самоизоляция – это один из самых реальных способов защиты и самый реальный механизм избежать рисков заболеть Covid-19", - подчеркнул он.

Ранее "Страна" писала, что украинский Минздрав уточнил свою информацию о выздоровлении 8 пациентов в Черновицкой области от коронавируса. У них было лишь подозрение на болезнь, которое не подтвердилось путем проведения повторных тестов.

Также мы рассказывали, что "Оппоплатформа" предложила власти помощь в борьбе с коронавирусом и призвала всех объединиться.