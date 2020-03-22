Китайский миллиардер и руководитель Alibaba Group Джек Ма инициировал издание, а также перевод на другие языки справочника по профилактике и лечению коронавируса Covid-19.

Об этом в воскресенье, 22 марта, написал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Сообщается, что фонд известного бизнесмена профинансировал перевод и издание сборника методических рекомендаций по борьбе с Covid-19 на русском языке. Геращенко отметил, что пособие было написано на основании опыта клиники университета в городе Чжедзян, в Китае.

"Предупреждаю, что этот документ не является официальным документом, одобренным МОЗ Украины. Но считаю эту систематизированную и детальную информацию важной для всех, кому предстоит бороться с вирусом как в больницах, так и в условиях самоизоляции", - подчеркнул чиновник.

Теперь любой желающий может ознакомиться со справочником, пройдя по этой ссылке.

Скриншот: Антон Геращенко в Фейсбук

Напомним, что в Китае, где было зафиксировано первое заражение коронавирусом в мире, трое последних суток медики не обнаружили ни одного нового случая инфицирования Covid-19.

Стоит отметить, что в Украине на данный момент подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом. Среди них - три летальных. Еще 43 человека проходят лечение.