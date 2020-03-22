По данным на утро воскресенья, 22 марта в России еще 61 человек заразился коронавирусом нового типа. Теперь в РФ уже 367 пациентов. В Москве - 191 зараженный.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с вирусом.

Из новых случаев заражения 54 выявлены в Москве, по два - в Кировской области и Удмуртии, и по одному - в Новгородской, Архангельской и Брянской областях. Все граждане, заболевшие инфекцией, в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Оперативный штаб рекомендует всем гражданам, особенно из групп риска, "максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью".

Ранее "Страна" писала, что в России патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса.

Также мы писали, что Россия введет ограничения на авиасообщение с Турцией, Японией, Вьетнамом и Таиландом с 23 марта в связи с эпидемией.