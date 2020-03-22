Украинский Минздрав уточнил свою информацию о выздоровлении 8 пациентов в Черновицкой области от коронавируса. У них было лишь подозрение на болезнь, которое не подтвердилось путем проведения повторных тестов.

Такую информацию опубликовало Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - отметили в ведомстве.

Скриншот: Министерство здравоохранения Украины в Facebook

Таким образом, на данный момент мы все еще можем говорить лишь об одном случае выздоровления от вируса. Единственным пациентом, который оправился после коронавируса стал житель Черновцов. Он был госпитализирован после возвращения из Италии 3 марта.

Напомним, что по последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 47 случаев заражения Covid-19. Среди них - три летальных случая. Еще 43 человека проходят лечение.