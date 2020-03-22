На складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском взорвались боеприпасы. В результате чрезвычайного происшествия пять человек получили ранения.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

"Взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Рослякова. Ранены пять человек", - сказал источник.

На складе хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не последовало. По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести.

По одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасами.

В Минобороны сообщили, что пострадавших военных доставили в госпиталь. Угрозы их жизни нет.

"По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих", - уточнили в пресс-службе флота.

Отменим, что ЧП под Мурманском случается не в первый раз за месяц. Так, в начале марта на полигоне под Мурманском взорвался имитационный снаряд и пять военнослужащих-контрактников Северного флота получили ранения.

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