Семья главного российского "вора в законе" Шакро Молодого заразилась коронавирусом. Положительный результат был обнаружен у его жены и ребенка.

Как передает Telegram-канал Mash, сам мужчина отбывает наказание в колонии, а его семья самоизолировалась в особняке.

"Семья главного "вора в законе" Шакро Молодого заболела коронавирусом. Тест на китайскую заразу показал положительный результат у супруги авторитета, Марины Гольдберг и его 15-летнего сына - Даниила Калашова", - говорится в сообщении.

В ближайшее время семья вора в законе ожидает, что их госпитализируют с особняка Шакро Молодого на Николиной горе", - идет речь в сообщении.

Скриншот: t.me/breakingmash

Напомним, из 47 пациентов с коронавирусом в Украине от инфекции излечились восемь больных. Все они проходили лечение в Черновицкой области.

Ранее мы писали, что ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие, разрабатывают два плана помощи Украине для противодействия коронавирусной инфекции. Бюджет этих программ составляет более $58 млн долларов.