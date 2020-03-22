Сегодня, 22 марта, состоялось селекторное совещание президента Украины Владимира Зеленского с губернаторами по поводу мер борьбы с распространением коронавируса в стране. На совещании присутствовал и глава правительства Денис Шмыгаль.

Об этом написал глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

Чиновник, ссылаясь на слова Зеленского, заявил, что власть может ввести режим чрезвычайной ситуации во всех областях Украины. Также президент пообещал, что каждый регион страны получит ожидаемую помощь из Китая в равном количестве.

В свою очередь премьер-министр Шмыгаль рассказал о сотрудничестве украинских властей с международными партнерами для поставок в страну медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

В совещании участвовал и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он заявил о недопустимости экспорта медицинских масок и других средств защиты от инфекции за рубеж. Во время мероприятия был также затронут вопрос соблюдения карантина в украинских регионах.

Скриншот: Максим Козицкий в Фейсбук

Напомним, что сегодня ожидается селекторное совещание Зеленского с мэрами областных центров и городов-миллионников по поводу выделения средств на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране.

Ранее мы писали, что вчера во Львове в инфекционную больницу были госпитализированы 7 человек с подозрением на коронавирус. Все они приехали из Евросоюза.