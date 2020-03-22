На трассе Киев-Харьков бусик Mercedes влетел в стоящий грузовик и перевернул его. Есть пострадавшие. Фото
На трассе Киев-Харьков утром 22 марта произошло серьезное ЧП. Здесь бусик Mercedes столкнулся с грузовиком той же марки, который остановился по требованию полицейских. В происшествии пострадали семь человек.
Об этом информирует пресс-служба полиции Киевской области.
ДТП произошло около 05:40. На 76 километре трассы Киев-Харьков правоохранители остановили грузовик Mercedes-Benz Vito за то, что не горел один из габаритных огней. В это время водитель Mercedes Sprinter влетел в стоящий грузовик.
Фото: Нацполиция Украины
"В момент удара грузовое авто перевернулось и частично повредило лестницы и навес стационарного поста полиции. В результате ДТП пострадали двое водителей автомобилей и 5 пассажиров Mercedes-Benz Sprinter. Все они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Скриншот: Нацполиция Украины
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, опрашивают свидетелей и потерпевших.
Скриншот: Полиция Киевской области
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