В Румынии медики подтвердили первые случаи смерти от коронавируса Covid-19. По состоянию на воскресенье, 22 марта, болезнь подтвердилась у 422 людей.

Как передает Romania Journal, скончавшимися оказались мужчины пенсионного возраста.

"Первые летальные случаи в результате заражения новым коронавирусом сегодня зафиксированы на территории Румынии", - говорится в сообщении.

Так, первым погибшим является 67-летний мужчина, у которого коронавирус диагностировали 18 марта. Он недавно вернулся из Франции.

Второй погибший был госпитализирован в Бухаресте. Ему было 74 года.

Напомним, в Румынии, где 25 февраля был зарегистрирован первый случай заражения новым типом коронавируса, местные жители начали массово скупать продукты в супермаркетах.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как коронавирус шагает по Европе.