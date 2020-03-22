Пандемия коронавируса на планете обогащает английский язык новыми словами, которые отображают новые смыслы.

Так, для обозначения паникеров, которые опустошают полки супермаркетов из-за пандемии коронавируса придумали термин Covidiot (Ковидиот). Слово уже появилось в словаре английского сленга Urban Dictionary.

Как видим, новый термин образовался из двух слов - собственно названия вируса Covid-19 и слова idiot (идиот).

Теперь это слово люди активно начинают использовать в общении по всему миру.

Стоит отметить, что новым словом можно обозначать не только паникеров, которые вынесли из супермаркетов всю крупу, но и тех, кто вовсе не придерживается никаких мер предосторожности в условиях пандемии.

"Ковидиотами" можно назвать тех, кто игнорирует советы социально дистанциироваться и не соблюдает карантин, подвергая риску заражения коронавирусом окружающих.

Скриншот: Urban Dictionary

Ранее мы публиковали фото киевлян, которые в преддверии жесткого карантина ринулись в магазины, чтобы сделать необходимый запас продуктов, бытовой химии и туалетной бумаги.

Тем временем из 47 пациентов с коронавирусом в Украине от инфекции излечились восемь больных. Все они проходили лечение в Черновицкой области.