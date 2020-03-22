Телеканал "112 Украина" переводит сотрудников на удаленную работу
Руководство канала "112 Украина" решило минимизировать количество сотрудников, которые находятся в офисе. А гостей и экспертов теперь будут включать в эфир при помощи системы видеосвязи.
Как говорится на сайте телеканала, новые правила работы вводятся с понедельника, 23 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Так, в студии будут по прежнему работать по одному ведущему, а формат ток-шоу будет изменен до конца карантина.
"Мы оставляем возможность находиться гостю в отдельной, полностью роботизированной студии без контакта с ведущими", - утчонила на канале.
Данные меры, утверждают на телеканале, никак не скажутся на оперативности.
"Мы будем транслировать все сообщения органов государственной власти и передавать в прямой эфир всю информацию о пандемии коронавирусной инфекции, а также все новости политической, экономической, культурной и общественной жизни Украины и мира", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, 23 марта в Верховной Раде протестируют удаленное голосование на законопроекты народными депутатам.
Также "Страна" писала, что министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал остановку перевозок в общественном транспорте. Исключение будет сделано лишь для медицинских работников, работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.