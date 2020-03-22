Из 47 пациентов с коронавирусом в Украине от инфекции излечились восемь больных. Все они проходили лечение в Черновицкой области.

Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели", - говорится в сообщении.

Случаи коронавирусной инфекции были зафиксированы в таких регионах страны:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 случай летальный);

Ивано-Франковская область - 2 (1 летальный);

г. Киев - 9;

Киевская область - 4;

Львовская область - 1;

Тернопольская область - 1;

Черновицкая область - 25 (1 летальный, 8 выздоровели).

Представители ведомства добавили, что с начала года зарегистрировано 531 подозрение на коронавирус, из них 441 результат отрицательный, 43 образца все еще исследуют.

Напомним, что сегодня главный санврач Виктор Ляшко рассказал, зачем украинцам нужно носить маски, которые не спасают от коронавируса.

Ранее мы писали, что ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие, разрабатывают два плана помощи Украине для противодействия коронавирусной инфекции. Бюджет этих программ составляет более $58 млн долларов.