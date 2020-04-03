В конце марта стало известно, что полет Владимира Зеленского из Омана в Украину в январе оплатило руководство этого государства. Об этом говорится в ответе Офиса президента, которое получило Нацагенство по вопросам противодействия коррупции (НАПК).

Президент вернулся в Украину 9 января, в срочном порядке - накануне в Иране сбили украинский "Боинг". Для возвращения назад был выбран чартерный рейс. За который, как заявили на Банковой, заплатил султанат Омана.

Данная информация противоречит тому, что ранее говорили в ОП. Ее бывший глава Андрей Богдан утверждал, что Зе потратил на эту поездку свои личные средства.

А теперь Нацагентство по предотвращению коррупции опровергло слова Богдана. Что рождает вторую проблему - выходит, президент получил ценный подарок в виде оплаченного чартера, который не задекларировал. Хотя, если б он потратил и личные средства, он также должен был бы внести их в декларацию.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Зе и Оман

Владимир Зеленский тайно улетел в Оман после Нового года - хотя накануне демонстративно отправился отдыхать в Карпаты.

О тайном вояже первой рассказала "Страна". Мы опубликовали фото президента, отдыхающего в фешенебельном отеле.

После этого пресс-служба главы государства подтвердила визит, но заявила, что Зе там встречается с руководством страны и решает некие деловые вопросы. В подтверждение даже публиковали фото Зеленского и представителей султаната.

По ним было видно, что в Омане находится и помощник Зе Андрей Ермак.

То есть ситуацию пытались обставить, как переговоры. Однако позже, в феврале ОП подтвердил, что визит был неофициальным и за счет президента. По сути подтвердив информацию "Страны" о том, что Зе проводит в Омане новогодний отпуск.

О том, что визит неофициальный, говорилось в ответе Андея Богдана - тогда еще главы ОП - на депутатский запрос Владимира Арьева.

Самое важное в этом документе - это заявление, что поездка носила частный характер (тем самым Богдан опроверг более ранние заявления Офиса президента, о том, что Зе летал в Оман проводить встречи на высшем уровне), а также то, что президент летал туда и обратно за свой счет. Богдан пообещал, что эти данные будут отражены в декларации президента за 2019 год. Чего до сих пор так и не случилось, хотя все сроки уже прошли.

Однако в пятницу стало известно, что в Офисе президента фактически опровергли информацию, которую дал Богдан.

Платил султан, а не президент

Глава НАПК Александр Новиков заявил, что обратный перелет Зеленского из Омана оплатил султанат, а не президент.

"Мы направляли запросы в Офис президента о том, за чей счет были оплачены перелет и проживание в Омане. ОП и Государственное управление делами недавно сообщили, что это не происходило за государственные средства, а самолет для возвращения был предоставлен Султанатом Оман", - сказал Новиков.

По его словам, 4 марта НАПК направило запрос непосредственно Владимиру Зеленскому, чтобы он объяснил, за чей счет состоялась поездка.

"Если платил кто-то из членов семьи, то закон не обязывает предоставлять такую информацию. Но если президент сам оплачивал и он об этом не сообщил, то это факт нарушения", – объяснил глава агентства.

Новиков также отметил, что отведенный на ответ срок – десять дней с момента получения письма президентом, которые уже истекли. Поэтому формально агентство имеет право составлять протокол о нарушении.

То есть пока позиция НАПК такая: ОП говорит, что оплачивал султанат, но подождем информации от самого Зеленского (который, впрочем, уже просрочил время для ответа антикоррупционерам).

В тоже время, с точки зрения закона нет принципиальной разницы - оплачивал ли Зе свой полет сам или же ему его оплатил султанат Омана. И в том, и в другом случае, он должен был внести его в декларацию.

Что нарушил Зеленский?

Дело в том, что бесплатный перелет в данном случае является подарком, который получил лично Зеленский (как уже писалось выше, Богдан подтвердил, что поездка была частная и не имела официального статуса).

Если такой подарок по стоимости выше суммы 101 350 грн (а чартер из Омана явно дороже), то президент был обязан сообщить НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии. И сделать это в течение десяти дней, как требует статья 52 закона "О предотвращении коррупции".

Похожее сообщение от Зе на сайте НАПК в этом году только одно - от 3 января. В нем президент декларирует роялти от "Квартала".

Чартерный же перелет, который, по данным "Страны", стоил 65 тысяч долларов, Зеленский отдельно не декларировал (также как и весь свой отдых в Омане). Хотя если это подарок от султана, как официально утверждает Офис президента, то обязан был (равно как, если б это был и перелет за его личные средства).

Не внесение данных в декларацию - прямое нарушение закона, за которую чиновник может нести административную или даже уголовную ответственность.

Причем в такую ситуацию президент и его окружение (Богдан и Ермак) поставили себя сами:

1. Богдан официально признал, что визит носил не официальный, а частный характер и что президент отразит расходы в своей декларации.

2. Зеленский не отразил в отведенные законом 10 дней свои расходы на отдых и перелет.

3. Офис президента уже при Ермаке озвучил совершенно новую версию, что перелет оплатил султанат Омана, что является подарком, который Зеленский опять же не отразил в своей декларации. Причем этот ответ подчиненных Ермака может оказаться роковым для Зеленского, так как четко фиксирует кто оплатил перелет из Омана президенту Украины, который не внес данный подарок в свою декларацию, исчерпав все положенные по закону сроки.

Почему президент и его ближайшие соратники Ермак и Богдан (оба, к слову, юристы) допустили такие очевидные ошибки - вопрос остается открытым.