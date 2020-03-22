За последние сутки в Испании от коронавируса Covid-19 скончалось 394 человека. С начала эпидемии болезнь подхватили 28 572 человека, а общее количество погибших достигло 1 720 человек.

Как передает El Mundo, в связи с этим режим чрезвычайного положения в стране власти продлили еще на 15 дней.

Премьер-министр Педро Санчес рассказал, что теперь чрезвычайное положение завершится 29 марта, однако ограничения будут действовать в течении всех Пасхальных праздников. Кроме того, чиновники уже приобрели 640 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавиуса, а также привлекли 52 тысячи медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин.

Ранее "Страна" сообщала, что ООН выделит Украине $58 миллионов на борьбу с коронавирусом.

Так же мы рассказывали, что Минздрав рассказал, как украинцам, вернувшимся из за границы, обезопасить себя и других от коронавируса.