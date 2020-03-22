Россия введет ограничения на авиасообщение с Турцией, Японией, Вьетнамом и Таиландом с 23 марта.

Об этом говорится в сообщении Росавиации, передает РИА "Новости".

Сообщается, что рейсы будут выполняться исключительно из московских аэропортов в столицы вышеуказанных стран. Самолеты, которые эвакуируют россиян на родину продолжат свои полеты как прежде.

Также с 23 марта будет продлено ограничение на рейсы в Китай, а перелеты будут осуществляться только по направлению Москва - Пекин. Кроме того, Российская Федерация ограничит полеты в Индию, Колумбию, Доминикану, Аргентину, Камбоджу, на Багамы, Кубу и Мальдивы. Туда также будут следовать самолеты из Москвы и исключительно в столичные аэропорты этих государств.

Напомним, что еще в феврале Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай и выдачу рабочих виз гражданам КНР.

Ранее мы писали, что депутат Госдумы России от ЛДПР Сергей Катасонов, а также его помощники и контактировавшие с ним коллеги отправлены на карантин из-за подозрения в инфицировании коронавирусом.