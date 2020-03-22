Медицинские маски, без которых украинцев не пускают в общественный транспорт, не спасают от инфицирования коронавирусной инфекцией, однако носить ее все равно нужно.

Об этом во время брифинга в воскресенье, 22 марта, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Так, по словам чиновника, когда на территории государства вводится карантин, все его жители становятся потенциально зараженными.

"Поэтому когда население просят надевать маску при входе в общественный транспорт или здания, это свидетельствует только об одном - этим мы защищаем не вас, а от вас людей, находящихся внутри и тем самым уменьшаем вероятность их инфицирования", - оригинально пояснил Ляшко.

Главный санврач также отметил, что ВОЗ пересмотрел свои рекомендации касательно защиты медиков от заражения. Теперь им необходимо носить респираторы исключительно при контакте с больным коронавирусом, особенно если тот госпитализирован в реанимационном отделении.

Прямую трансляцию брифинга вел 112 Украина.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, что сегодня главный санврач назвал основные группы риска, которые наиболее подвержены получить осложнения при заражении коронавирусной инфекцией Covid-19.

Ранее мы писали, что Минздрав опубликовал рекомендации для тех украинцев, которые недавно вернулись из за границы в период карантина.