Рада еще не определились с датой заседания, на котором могут ввести чрезвычайное положение
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на данный момент нет ни даты, ни повестки следующего внеочередного заседания парламента.
Напомним, что по закону, если президент подпишет указ о введении чрезвычайного положения, Верховная Рада должна будет собраться в течении двух дней.
"Нет, не известно. Пока нет, если говорить о чрезвычайном положении, то нет ни заседания СНБО, ни обращения Кабмина, а это самый первый шаг. После этого - указ президента и только после этого в двухдневный срок собирается Верховная Рада", - рассказала Евгения Кравчук, как передает УНИАН.
Она также уточнила, что сейчас в комитетах Верховной Рады работают над законопроектами относительно ситуации с коронавирусом.
"Поэтому мы в любом случае в какой-то из дней будем собираться. Но, опять же, еще нет ни даты, ни повестки дня. Поэтому я думаю, что это все будет решаться в начале недели", - подчеркнула она.
Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в понедельник, 23 марта, будет протестировано удаленное голосование законопроекты народными депутатам.
До этого мы писали, что народный депутат Сергей Шахов, у которого медики диагностировали коронавирус Covid-19, остался в больнице из-за обнаруженной пневмонии.