Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на данный момент нет ни даты, ни повестки следующего внеочередного заседания парламента.

Напомним, что по закону, если президент подпишет указ о введении чрезвычайного положения, Верховная Рада должна будет собраться в течении двух дней.

"Нет, не известно. Пока нет, если говорить о чрезвычайном положении, то нет ни заседания СНБО, ни обращения Кабмина, а это самый первый шаг. После этого - указ президента и только после этого в двухдневный срок собирается Верховная Рада", - рассказала Евгения Кравчук, как передает УНИАН.

Она также уточнила, что сейчас в комитетах Верховной Рады работают над законопроектами относительно ситуации с коронавирусом.

"Поэтому мы в любом случае в какой-то из дней будем собираться. Но, опять же, еще нет ни даты, ни повестки дня. Поэтому я думаю, что это все будет решаться в начале недели", - подчеркнула она.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в понедельник, 23 марта, будет протестировано удаленное голосование законопроекты народными депутатам.

До этого мы писали, что народный депутат Сергей Шахов, у которого медики диагностировали коронавирус Covid-19, остался в больнице из-за обнаруженной пневмонии.