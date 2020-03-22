Люди с диабетом, гипертонией и болезнями дыхательных путей и легких наиболее подвержены осложнениям в результате инфикации коронавирусом Covid-19.

Об этом заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, 22 марта.

Так, по словам чиновника, людям, которые находятся в группе риска, необходимо снизить мобильность и оставаться дома, чтобы избежать инфицирования коронавирусной инфекцией. Ляшко также напомнил, что среди людей пожилого возраста зафиксирована наибольшая летальность от Covid-19.

"По данным недавно опубликованной статистики в Италии, в группе риска находятся люди старше 60 лет. Среди них наибольшая летальность. Именно они тяжелее всего переносят коронавирусную болезнь, особенно если преклонный возраст осложняется еще и наличием хронических заболеваний. В первую очередь это диабет, другие хронические заболевания органов дыхания, в первую очередь легких. Также гипертоническая болезнь, как показывает практика, часто приводит к тому, что у человека возникают осложнения, которые могут быть несовместимы с жизнью".

Брифинг транслировал 112 Украина.

Видео: 112 Украина/ YouTube

Ранее мы писали, что на данный момент в стране зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом. Из них 25 в Черновицкой области.

"Страна" ведет свою текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг карантина и распространения коронавирусной инфекции в Украине.