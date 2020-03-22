Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелеев заявил, что из-за сильного снегопада, который начался 22 марта, улицы столицы выехали убирать 98 единиц специальной техники. Также начата обработка дорог, чтобы там не образовался гололед.

Как передает пресс-служба ведомства, коммунальщики вышли на улицы еще до начала осадков.

"Заблаговременно, еще до начала осадков, спецтехника столичных дорожников выехала на исходные позиции в город. Такой алгоритм работы во время ухудшения погодных условий предприятия КК "Киевавтодор" применяет последние 4 года. Это дает возможность как можно оперативнее начать обработку улиц противогололедными средствами", - сказал он.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, в воскресенье, 22 марта, в Киеве и области начался довольно крупный снегопад, о чем в сети и начали делиться жители столицы. В частности, снимками поделились украинцы из Борисполя и столицы.

Также "Страна" писала о предупреждении из ГСЧС. Там рассказали, что на выходных в Украине воздух местами остынет до -7 градусов. Аналогичная погода ожидается и в понедельник, 23 марта.