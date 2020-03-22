Во время эпидемии коронавируса Covid-19 украинское правительство выделит 199 000 гривен на приобретение сувенирного "Скифского золота" и отдаст 43 000 гривен за 43 комплекта запонок.

Об этом сообщил проектный менеджер Transparency International Иван Лахтионов, который считает, что сейчас данная закупка не очень нужна.

"Вот Вы все нападали на Алексея Гончарука, который презентацию делал за 84 000 грн. Сейчас он не при делах, а Кабинет Министров Украины покупает: сувенирное "Скифское золото" - 140 шт. за 199 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-17-001266-b#tender и комплекты запонок в футляре - 100 шт. за 43 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-16-003741-b#tender. Как думаете, это надо сейчас?" – поинтересовался он.

Скриншот: facebook.com/Иван Лахтионов

До этого мы писали, что Кабинет министров Украины согласился с решением Набсовета НАК "Нафтогаз Украины" и продлил контракт с главой правления госкомпании Андреем Коболевым еще на 4 года.

А глава Офиса президента Андрей Ермак, который купил авто за 3,2 млн гривен, рассказал украицнам, почему стоит терпеть дискомфорт во время карантина.