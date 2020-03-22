Китай перенаправляет прибывающие в пекинский аэропорт самолеты в другие регионы страны в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции Сovid-19.

Об этом в субботу, 21 марта, информирует издание China Daily.

Два аэропорта начали принимать перенаправленные рейсы еще в пятницу, 20 марта. Так, рейс CA910 из Москвы был перенаправлен на посадку в Тяньцзине, а рейс CA926 из Токио приземлился в Хух-Хото после того, как Администрация гражданской авиации Китая и Главное таможенное управление выпустили соответствующее распоряжение, в четверг 19 марта.

Уже известно, что сегодня Тяньцзинь примет рейс CA934 из Парижа, а в Хух-Хото прибудет рейс CA926 из Токио. В другой аэропорт, расположенный в Тайюане (провинция Шаньси), также планируется переадресовать рейс HU7976 из Торонто.

В ведомствах отметили, что перенаправленные пассажиры и члены экипажа будут подвергаться санитарно-карантинным процедурам в трех китайских аэропортах.

Пассажиры, у которых выявят коронавирус будут отправлены в местные специализированные больницы, в то время как те, у кого есть симптомы или которые имели тесный контакт с подтвержденными случаями, будут отправлены в назначенные зоны карантина в трех городах.

При этом пассажиры перенаправленных рейсов и члены экипажа, которые прошли все процессы без каких-либо симптомов, будут доставлены в Пекин бесплатно. В Администрации гражданской авиации отметили, что такие меры могут сдержать попадание коронавирусной инфекции в Пекин.

Напомним, что вчера из Китая в Киев вылетел украинский самолет с экспресс-тестами, медицинскими масками, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим оборудованием в рамках помощи Украине на фоне распространения коронавируса.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп обвинил китайские власти в распространении Covid-19 по миру.