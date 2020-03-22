В разгар пандемии коронавируса между Италией и Чехией может разразиться нешуточный скандал. Чешский расследователь Лев Червинка заявил, что Прага присвоила гуманитарный груз, который направлялся в Италию. В партию входило 680 тысяч масок и респираторов для борьбы с коронавирусом.

В доказательство своих слов расследователь опубликовал фото с коробками, которые Китай направил в Италию.

Как передает la Repubblica, Министерство здравоохранения Чехии три дня не признавало факт, что присвоило чужую гуманитарную помощь.

"Это не жест европейской политики, это очень постыдная история", - сказал исследователь.

В то же время власти Китая заявили, что отправят в Италию новую партию масок и респираторов из-за того, что Чехия уже распаковала старую и разослала ее по больницам.

Позже выяснилось, что полиция конфисковала груз как такой, что был предназначен для нелегальной продажи.

Фото: repubblica.it

Напомним, в Чехию медицинский груз весом 100 тонн доставлял украинский Ан-124 "Руслан". Встречали самолет с "посылкой" первые люди Чехии - премьер, глава Минобороны и министр внутренних дел.

Также "Страна" писала, что власти Турции прекратили авиасообщение с Украиной, Чехией и еще 44 странами в рамках борьбы с распространением коронавируса.