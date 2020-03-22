В Греции полиция задержала митрополита Кифирского Серафима, который во время карантина проводил службу в храме против распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Как передает Segabg, Серафим открыл Храм Распятия в городке Хора на острове Китира и начал приглашать прихожан на службу в пятницу, 20 марта.

После задержания митрополит рассказал, что еще не слышал о циркуляре, который запрещает проводить богослужения. Тем не менее, на священнослужителя был составлен протокол, после чего мужчину отпустили.

В следующий раз Серафима грозятся отдать под суд, а данные о нем передали в прокуратуру.

Напомним, в храмах Украинской Православной Церкви решили принять меры предосторожности и противоэпидемиологической безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, "Страна" писала о том, как как священник ПЦУ подстрекал к бунту против вернувшихся из Китая украинцев.