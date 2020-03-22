Ряд международных организаций, среди которых ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие, разрабатывают два плана помощи Украине для противодействия коронавирусной инфекции. Бюджет этих программ составляет более $58 млн долларов.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью изданию "Укринформ".

"Если речь идет о конкретной поддержке, то сейчас совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и Минздрава для Украины разрабатывается два плана помощи с бюджетом около $38 млн и $20 млн", - сказал Кислица.

Постпред уточнил, что в рамках первой программы произойдет закупка лекарств и оборудования, а остальные средства будут потрачены на поддержку украинцев на востоке Украины.

"В условиях обострения эпидемкризиса мы не можем забывать о слоях населения, которые являются наиболее уязвимыми. Если кто не знает, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины размером около $162 млн. Понимая, что потребности сейчас растут, мы планируем привлечь еще $20 млн на борьбу с распространением Covid-19", - отметил Кислица.

Напомним, что "Страна" ведет текстовую трансляцию событий на фоне ужесточения мер карантина.

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