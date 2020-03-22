Первая леди Украины Елена Зеленская, вместе с известными мамами страны, призвала украинцев серьезнее отнестись к карантину. VIP-мамы призвали разъяснить детям разницу между карантином и обычными каникулами.

Видеообращение появилось на странице Минздрава в Facebook.

"Мамы призывают: карантин - это не каникулы! Позаботьтесь о безопасности своих детей, объясните простые правила и обеспечьте комфортное обучение дома. А если видите тревогу в маленьких глазах, обязательно поговорите со своим ребенком. Будьте правильным примером для своих детей", - говорится в анонсе ролика.

В частности, детей рекомендуют научить правильно чихать, мыть руки и придерживаться режима, несмотря на карантинные ограничения.

Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро 22 марта, по данным МОЗ в Украине выявили 47 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Их подтвердили в лабораториях. При этом трое человек умерли, один уже выздоровел и выписан из больницы.

Также мы писали, что СНБО может собраться в ближайшие дни, чтоб обсудить введение чрезвычайного положения в Украине.