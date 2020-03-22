Коронавирусная инфекция Covid-19 вызывает частичную или полную потерю обоняния. К таким выводам пришли эксперты Британской ассоциации оториноларингологии.

Информация опубликована на официальном сайте исследователей.

Сообщается, что изучив данные зараженных из Китая, Южной Кореи, Германии и Италии, ученые пришли к выводу, что коронавирус вызывает полную или частичную аносмию - потерю обоняния.

Ученые также отметили, что иногда аносмия является единственным симптомом Covid-19. Так, заражение вирусом может пройти у пациента без уже известных признаков, таких как боль в горле, сухой кашель и повышение температуры.

Напомним, недавно американский ученый пришел к выводу, что карантинный режим может представлять большую опасность, чем свободное распространение коронавируса.

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