В Международном валютном фонде заявили, что экономика Китая демонстрирует признаки восстановления после падения, вызванного вспышкой коронавируса Covid-19. Однако серьезные угрозы кризиса пока сохраняются.

Как передает Reuters, большинство китайских фирм уже вновь работают.

"То, что началось как серия внезапных остановок экономической активности, быстро обрушилось на экономику и превратилось в полномасштабный шок, одновременно препятствующий спросу и предложению", - говорится в сообщении.

Эксперты утверждают, что замедление экономики Китая будет заметно в первом квартале, влияя на показатели целого года.

Напомним, Офис президента Украины показал, как в Китае загружают самолет медицинским оснащением. Украинский лайнер доставит в страну экспресс-тесты, медицинские маски, аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое, необходимое для борьбы с коронавирусом Covid-19.

Также "Страна" писала, что в Китае за сутки пятницы, 20 марта, не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной пневмонией среди жителей. Таким образом, в материковом Китае не было локального заражения коронавирусом трое суток.