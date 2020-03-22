Глава УПЦ КП Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса Covid-19 на планете являются однополые браки. По его мнению, гомосексуализм является злом.

Об этом он рассказал в эфире программы "Честно с Ташей Трофимовой".

"Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса", - сказал он.

При этом за однополые браки, утверждает Филарет, "Бог сжег Содом и Гоморру".

Но при этом причастие в храмах во время карантина прекращать не будут.

"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?", - подчеркнул он.

Видео: YouTube/4 канал

Напомним, глава Киевского патриархата Филарет обратился к верующим в связи с распространением коронавируса. По его словам, свершение церковных таинств, в частности причастия, Крещение и другие не является средством распространения инфекции.

Также мы рассказывали, что в УПЦ рассказали, что поменяется в храмах в связи с эпидемией коронавируса.