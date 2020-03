В столице Хорватии Загребе произошло два землетрясения, в результате чего произошли разрушения в центре города. Первый подземный толчок произошел сегодня, 22 марта в 06:24 утра по местному времени (07:24 по Киеву - Ред.), его эпицентр был на глубине около 10 километров. Магнитуда первого удара была 5,3 балла.

Как передает Vijesti, второй толчок произошел спустя полчаса. Он был магнитудой в 5 баллов.

Так, в результате землетрясения упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии. В некоторых районах города исчезли электричество и вода.

Фото: t.me/rian_ru

Согласно предварительной информации, жертв катаклизма нет. Очевидцы утверждают, что на улицах образовались завалы из кирпичей, которые осыпались с пострадавших зданий.

