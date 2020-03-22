В Днепре спасатели провели санитарную обработку улиц города в рамках профилактических мер по борьбе с коронавирусом Covid-19. Работы проводились в ночь на 21 марта.

Как передает пресс-служба ГСЧС, к процедуре привлекли машину пожарных.

"В Днепре продолжают применять профилактические санитарные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, среди которых - дезинфекция улиц. Итак, в ночь с 20 на 21 марта, пожарно-спасательная техника Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области была привлечена к проведению распыления специального дезинфицирующего раствора по крупнейшим улицам города Днепр, в частности на проспектах Дмитрия Яворницкого, улице Слобожанской и Проспекте Свободы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для дезинфекции использовалась смесь порошка СФ-2У и воды.

Видео: YouTube/MNS GOV.UA

Ранее мы писали, что дезинфекцию провели в Белой Церкви под Киевом.В мероприятиях по противодействию коронавирусу приняли участие спасатели. Обеззараживающий раствор, который пошел в дело называется - гипохлорит натрия.

Напомним, в Киевской области выявили 5 случаев подозрения на заболевание коронавирусом. Двое людей из этого числа госпитализированы в Белой Церкви, еще двое - в Киево-Святошинском районе, а один человек - в Броварах (у него наличие вируса не подтвердилось).