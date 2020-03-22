В воскресенье, 22 марта, в Киеве и области начался довольно крупный снегопад, о чем в сети и начали делиться жители столицы.

Пользователи в Facebook начали поздравлять друг друга с "весенним снегом".

"Весна! Крестьянин, торжествуя…", - написал пользователь Алексей Федорович, опубликовав снимок со снегом из Борисполя.

Фото: facebook.com/afedorovich

Кроме того, киевляне также показали, как снег идет на улице Андрея Малышко.

Фото: Страна

А вот на западе страны, снега уже по щиколотки. Читатель "Страны" Руслан Беляев прислал фото из города Долина (Ивано-Франковская область - Ред.) где снега выпало куда как больше, чем пока в Киеве.

В Долине, на западе Украины снега намело изрядно, фото Руслан Беляев

Напомним, о грядущем ухудшении погоды и возможном снеге предупреждала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, местами будет до +2 по Цельсию.

Также "Страна" писала о предупреждении из ГСЧС. Там рассказали, что местами в Украине воздух остынет до -7 градусов. Аналогичной погода ожидается и в понедельник, 23 марта.