Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта купил автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска за 3,2 млн гривен.

Как передает "Интерфакс-Украина", изменения в декларацию топ-чиновник внес в пятницу, 20 марта.

Так, сам автомобиль обошелся ему в 2,9 млн гривен. Кроме того, На оплату услуг при приобретению машины Ермак потратил 106 752 гривен, а на оплату сбора по время покупки права собственности на авто понадобилось еще 123 865 гривен.

До этого мы писали, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил причины принятия жестких ограничительных мер во время карантина и призвал украинцев потерпеть в условиях дискомфорта ради сохранения своей жизни и здоровья, и своих сограждан.

Ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского не хотят принимать требуемые МВФ законы без гарантий кредита, а также о том, что Киев ждет новая порция ограничений.