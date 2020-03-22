В России, как и в других странах, коронавирус - тема номер один: и в новостях, и на кухнях.

На момент подготовки материала в РФ зафиксировано 367 случаев инфекции.

В Москве идет строительство центра, который будет лечить коронавирусных больных. Частично приостановили работу развлекательные зоны. У некоторых школьников - досрочные каникулы. Студентов отправили на дистанционное обучение. На карантин ушли фитнесс-клубы. Движение транспорта власти не ограничивали.

Многие москвичи перешли на дистанционную работу. Прилетающих из "неблагополучных" стран обязали самоизолироваться на 14 дней. За нарушение правила грозит ответственность - до пяти лет тюрьмы.

Россия бесплатно эвакуирует своих граждан из-за рубежа, ученые из Новосибирска начали тестировать свою вакцину, а Кремль вызвался помогать Италии, которая пострадала от Covid-19 сильнее других в Европе.

Несмотря на введенные ограничения, в России в целом нет паники и ажиотажа из-за коронавируса.

"Страна" рассказывает, как российские власти борются с коронавирусом, почему они не вводят тотальный карантин (как и в Украине) и что думают россияне и как изменилась их жизнь.

Путин попросил не закупать еду

В России главными источниками информации по коронавирусу стали мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом. А Собянин стал руководителем рабочей группы Госсовета по этому же направлению.

Если описать их обязанности простыми словами, то Михаил Мишустин принимает глобальные решения по всей стране. А Сергей Собянин, помимо работы в Москве, наделен полномочиями рассказывать губернаторам, что им нужно делать на местах. Из-за этого граждане уже окрестили его "мэром страны".

Россияне в шутку говорят, что не будем паниковать, пока не велел Путин. А он не велит. В то время, пока президент Зеленский записывает видеообращения почти каждый день, Владимир Путин не выступил ни разу.

Вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным на днях он пришел в созданный Собяниным коронавирусный колл-центр. Там президент, обращаясь к главе правительства, сказал: "Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать".

Диалог Мишустина и Путина по телевизору показали много раз. А информация, что скупать еду не надо, у многих закрепилась.

В магазинах между тем редеют полки с гречкой, макаронами, консервами и туалетной бумагой. Но как только "тревожные наборы" разбирают, сотрудники супермаркетов выставляют новый товар.

"Закопаем вирус вместе с короной"

Мэр Москвы Собянин постоянно выходит в эфир федеральных телеканалов из коронавирусного колл-центра. Докладывает об обстановке, сообщает о новых ограничениях и резюмирует ответы на частые вопросы. Из-за регулярной методичности включений у зрителей уже могло создастся впечатление, что Собянин там поселился.

По примеру Китая, который возвел больницу пару недель, в Москве начали строить коронавирусный центр. Его Собянин пообещал сдать в апреле. В зоне, где развернута стройка, установили плакаты в советской стилистике.

На первом баннере Сергей Собянин указывает пальцем с надписью: "Строители! Счет идет на минуты". На втором - "Закопаем вирус вместе с короной". На третьем - "Устал и опустил руки? Уступи место настоящим бойцам". На четвертом: "Строитель! Нам нужен этот центр!"

Фото из телеграм-канала Пул №3

Поддержка бизнеса, пострадавшего от карантина

Мишустин не менее медийный, чем Собянин. По телевидению показывают заседания его Координационного совета.

На одном из таких советов было принято решение о создании фонда в 300 миллиардов рублей (около 3,8 миллиардов долларов по сегодняшнему курсу - Авт.) на помощь и предприятиям, и физлицами. Как сказал Мишустин, деньги пойдут на прямое субсидирование убытков отраслей экономики, которые пострадают. И добавил, что при необходимости сумма может быть увеличена.

Один из акцентов Мишустин как бывший главный налоговик страны сделал на налоги. До 1 мая Россия закрыла границы для иностранцев и приостановила большинство заграничных рейсов, в том числе в Европу. Поэтому на сегодняшний день в РФ больше всего пострадали турбизнес и авиаперевозчики. Им премьер распорядился дать отсрочку по налоговым платежам до конца карантина.

Налоговые и страховые каникулы глава правительства предоставил и компаниям, которые работают в области искусства, культуры и кинематографии (закрылись многие театры, кинотеатры). Запретили штрафовать исполнителей по государственным контрактам, если они нарушили обязательства.

Дополнительно Мишустин расширил программу рефинансирования по кредитам малого и среднего бизнеса по льготной ставке – 4% вместо действующих 6%.

Самоизоляция за счет государства

Всех россиян, которые приезжают из стран с неблагополучной эпидситуацией, власть обязали самоизолироваться на 14 дней. Заработная плата сотрудника за этот период должна быть сохранена.

Работает это так. Россиянин прилетает из-за рубежа, звонит по телефону в учреждение здравоохранения и заказывает больничный. В течении двух дней больничный лист бесплатно привозят ему на дом. В том числе, если человек здоров и без симптомов ОРВИ.

Многие компании, которым позволяет род деятельности, переводят своих работников на удаленку, но тоже преимущественно с сохранением зарплаты.

Коронавирус в Москве

Ближе всего к панике москвичи были в пятницу, 20 марта. Источники российских СМИ в правительстве накануне рассказали, что с этого дня в столице будет закрыто метро (видимо на фоне аналогичных мер в Киеве). Для большинства жителей это бы стало непреодолимой проблемой.

Такси в Москве стоит примерно в два раза дороже, чем в Киеве. То есть удовольствие это не из дешевых - на такси не наездишься. У многих москвичей есть личные авто. Но если все выедут на них одновременно, то тоже далеко не уедут - город бы парализовали пробки.

Вопрос возможного закрытия метро стал самым обсуждаемым. В итоге в воскресенье, 22 марта, мэр Собянин выступил с опровержением. Он сказал, что метрополитен закрыть невозможно. "Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если остановить метро, его придется восстанавливать полгода. Поэтому при любой ситуации метро будет работать", - сказал он.

Вдогонку в оперативном штабе заявили, что "никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет". И это тоже сбило панику.

В связи со всем этим среднестатистический москвич в целом не ощутил себе карантин. Разве что частично горожане потеряли возможность провести досуг вне дома.

Допустим, в субботу Роспотребнадзор обязал все финтес-клубы уйти на карантин (карты замораживают - потом срок их действия будет продлен). То есть жители столицы пока не могут пойти поплавать в бассейн или позаниматься в зале. Или же посетить театр или музыкальный концерт - шоу отменили. Хотя кафе и рестораны продолжают работать, также как торговые центры и предприятия.

Впрочем, для них сейчас наступают непростые времена, так как из-за опасений коронавируса люди меньше ходят за покупками. Кроме того, падает цена на нефть, а вместе с ней и курс рубля (он уже около 80 за доллар). Все это влияет на потребительские настроения россиян.

Хотя сейчас, надо сказать, эпидемия коронавируса затмила даже падение рубля среди обсуждаемых россиянами тем.

Премии для врачей, экспресс-тесты, ИВЛ и вакцина

В последние дни резонансным стало интервью главврача московской больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Сюда привозят больных или людей с подозрением на коронавирус.

Больничный корпус в Коммунарке. Фото: АГН "Москва"

Проценко высказался за введение карантина.

"У нас на территории находятся 72 аппарата ИВЛ и еще 29 наркозных аппаратов, которые можно использовать аналогично. Я знаю, что каждый из главных врачей Москвы готов по звонку выделить аппараты из своего резерва. У нас модно ругать систему здравоохранения, но сейчас это отлично работающая команда", - отметил Проценко.

В России, как и в Украине, есть дефицит медиков.

За усиленную работу в период эпидемии коронавируса они, по решению премьера Мишустина, получат хорошую премию. Объявлено, что в Москве речь идет о надбавках от 30 до 70 тысяч рублей (от 10 до 23 тысяч гривен). И это при том, что средняя зарплата московских врачей общей практики и терапевтов, по данным 2019 года, составила 121 700 рублей на руки (40 тысяч гривен).

Премировать врачей есть за что. Многие россияне с симптомами ОРВИ из-за мировой паники подозревают коронавирус и у себя тоже. Поэтому обращаются к врачам для диагностики. На 19 марта в России было проведено 133 000 тестов на коронавирус (в Украине по данным на 17 марта - 500 штук, - Авт.)

Власти сообщают, что для пользования в РФ есть 700 тысяч быстрых тестов. Их запас будет пополняться в основном из внутренних ресурсах (в стране налажено их производство).

В аптеках Москвы и области непросто купить хирургическую маску. Но кто их раскупил непонятно - на улицах людей в масках единицы. Как и в Украине, в свободной продаже мало антисептика для рук. Но и маски, и дезинфекторы можно заказать в российских интернет-магазинах. В пункт выдачи или домой их привезут через несколько дней.

В России центром по разработке лекарств и вакцин с советских времен является Новосибирск. Там же разработали и выпускают экспресс-тесты для внутренних потребностей.

В прошлую пятницу, 20 марта, новосибирский вирусологический центр "Вектор" начал испытания пяти прототипов вакцины от вируса на животных. Обещают, что ее могут внедрить в четвертом квартале 2020 года. Приблизительно такие же сроки называют американцы, которые работают параллельно.

Эвакуация россиян из-за границы и помощь Италии

Россия, как и Украина, эвакуирует своих граждан из-за границы. Но с той разницей, что для россиян экстренные рейсы осуществляются за счет государства.

Как рассказали "Стране" в МИД РФ, если у россиян, находящихся за рубежом, есть возможность вернуться самостоятельно (то есть если оттуда летают самолеты), то билеты нужно покупать самостоятельно.

С теми государствами, которые или сами закрыли сообщение, или его остановила Россия, вывозят бесплатно.

Например, так будет в том числе с Украиной, откуда РФ хочет эвакуировать своих граждан.

Параллельно в субботу, 21 марта, Путин позвонил премьер-министру Италии Джузеппе Конте и пообещал помочь стране бороться с коронавирусом.

Уже в воскресенье, 22 марта, на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре", расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима, был переброшен третий российский военный самолет. На его борту находятся российские военные медики, вирусологи и эпидемиологи с оборудованием по диагностике и проведению дезинфекции.

Не все россияне восприняли новость о помощи Италии с особым восторгом - мол, сейчас важнее справиться с "короной" самим. Однако действия Путина объяснимы. Помогая Италии он как бы дал сигнал: в России ситуация настолько надежная, что можно себе позволить помогать и другим.

Кроме того, это создает задел на будущее - в Италии сильно недовольство тем, что ЕС не оказал серьезную поддержку стране в трудный период. И на этом фоне помощь России выглядит особенно показательной. И затем может конвертироваться в более активную политику Италии по снятию санкций с РФ.