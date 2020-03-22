Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19. Они будут впервые прочитаны в российских храмах сегодня, 22 марта.

Как говорится на сайте Московского патриархата, тексты молитв уже официально утверждены.

"Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По благословению Его Святейшества прошения будут возноситься за божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви. 22 марта, в неделю 3-ю Великого поста, утвержденные молитвы впервые будут прочитаны за патриаршим богослужением", - говорится в сообщении.

Напомним, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов ранее заявлял, что российским девочкам не стоит ходить в школу, а лучше оставаться дома и учиться быть мамами в будущем.

До этого мы писали, что в середине февраля протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". После этого заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва раскритиковал высказывание протоиерея Смирнова и назвал его оскорбительным.