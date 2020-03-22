Власти Турции не будут применять санкции к гражданам Украины, которые из-за вспышки коронавируса Covid-19 нарушили сроки пребывания на территории страны. На данный момент там находится четыре наших гражданина.

Как передает "Укринформ", чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Сыбига получил соответствующее подтверждение от МИД Турции.

"От министерства иностранных дел Турции получена нота о неприменении штрафов за нарушение сроков пребывания в стране для украинских граждан", - сказал он.

Более того, посольство Украины уже направило Турции информацию о наших гражданах, которые находятся в стране.

"Мы уже отправили перечень лиц, имеем четыре кейса граждан Украины, относительно которых мы подтверждаем, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами, они не смогли вовремя покинуть территорию Турции. И в контексте этой ноты надеемся, что вопрос будет решен положительно, мы в этом абсолютно убеждены. Турецкое государство относится с пониманием и идет навстречу", - подчеркнул он.

Напомним, власти Турции прекратили авиасообщение с Украиной и еще 45 странами в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ранее мы писали, что власти Турции приняли решение отложить введение налога на проживание в отелях из-за пандемии коронавируса.