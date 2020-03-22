Киевляне в преддверии жесткого карантина (напомним, что с понедельника 23 марта в столице полностью останавливаются пассажирские перевозки в общественном транспорте - Ред.) ринулись в магазины, чтобы сделать необходимый запас продуктов, бытовой химии и туалетной бумаги.

Естественно, это привело к огромным очередям, как например, в одном из киевских Metro.

Корреспондент "Страны" ранним утром 22 марта насчитал в очереди чуть больше 70 человек. Несмотря на то, что в зале работает десять касс, такая очередь непривычна для утреннего шоппинга по воскресеньям. На парковке Metro тоже был аншлаг из машин.

"При этом на прилавках гречки нет вообще никакой. Никакого производителя", - уточнил наш корреспондент.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж, о том, как Киев и вся страна живут в условиях жесткого карантина.