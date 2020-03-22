На территории аннексированного Крыма заявили о первом случае заражения коронавирусом Covid-19. Болезнь была обнаружена у местного жителя, который недавно вернулся из Франции.

Как сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Facebook, мужчину уже госпитализировали.

"В Республике Крым подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска. Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс", - говорится в сообщении.

На данный момент уже определен круг лиц, с которыми мог контактировать зараженный.

Скриншот: facebook.com/aksenov.rk

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что президент Владимир Зеленский проведет селекторное совещание с мэрами областных центров и городов-миллионников по поводу выделения средств на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране.

Напомним, что недавно Геннадий Корбан, глава общественного совета при мэрии Днепра, раскритиковал закон №3220, который призван урегулировать экономику Украины в условиях распространения коронавирусной инфекции Covid-19.