Канцлер Германии Ангела Меркель во время разгула коронавируса Covid-19 пришла в местный супермаркет Hit Ullrich в Берлине без респиратора. Расплатилась на кассе она кредитной картой.

Как передает RTL, канцлера достаточно часто можно встретить в этом супермаркете.

Одета Меркель была в привычный для себя синий брючный костюм. А в корзине для продуктов политика, помимо туалетной бумаги, были четыре бутылки вина Ricossa.

"Сохранять рекомендуемую дистанцию в два метра в этом месте практически невозможно", - утверждают журналисты.

Фото: rtl.de

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в своем обращении к нации призвала людей серьезно отнестись к мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Главный посыл обращения Меркель к нации - "не ведите себя беспечно, не способствуйте распространению вируса, нужно выиграть время для создания вакцины".

Также "Страна" писала, что из Германии в Украину хотят вернуться почти две тысячи человек.