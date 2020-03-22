Украинский самолет Ан-124 "Руслан" доставил из Китая в Чехию 100 тонн медицинского груза, среди которых маски, респираторы и другие средства, необходимые для борьбы с коронавирусом Covid-19.

Как рассказал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, встречали самолет с "посылкой" первые люди Чехии - премьер, глава Минобороны и министр внутренних дел.

"Украинский красавец Ан-124 приземляется в аэропорту чешского г. Пардубице. Он доставил в Чехию из Китая 100 тонн медицинского груза, в частности маски, респираторы и т.п.", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/yevhen.perebyinis

В то же время глава МВД Чехии Ян Хамачек поблагодарил украинского дипломата за помощь в организации полета.

Скриншот: twitter.com/jhamacek

Напомним, застрявших в автобусе между Чехией и Польшей во время вспышки коронавируса Covid-19 в Европе 70 украинцев пустили в страну после того, как они "прожили" на границе три дня.

Также "Страна" писала, что власти Турции прекратили авиасообщение с Украиной, Чехией и еще 44 странами в рамках борьбы с распространением коронавируса.