Украинский "Руслан" доставил 100 тонн медицинских грузов из Китая в Чехию. Видео
Украинский самолет Ан-124 "Руслан" доставил из Китая в Чехию 100 тонн медицинского груза, среди которых маски, респираторы и другие средства, необходимые для борьбы с коронавирусом Covid-19.
Как рассказал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, встречали самолет с "посылкой" первые люди Чехии - премьер, глава Минобороны и министр внутренних дел.
"Украинский красавец Ан-124 приземляется в аэропорту чешского г. Пардубице. Он доставил в Чехию из Китая 100 тонн медицинского груза, в частности маски, респираторы и т.п.", - говорится в сообщении.
Видео: facebook.com/yevhen.perebyinis
В то же время глава МВД Чехии Ян Хамачек поблагодарил украинского дипломата за помощь в организации полета.
Скриншот: twitter.com/jhamacek
Напомним, застрявших в автобусе между Чехией и Польшей во время вспышки коронавируса Covid-19 в Европе 70 украинцев пустили в страну после того, как они "прожили" на границе три дня.
Также "Страна" писала, что власти Турции прекратили авиасообщение с Украиной, Чехией и еще 44 странами в рамках борьбы с распространением коронавируса.